Будет изъятие земли: владельцев домов и дач предупредили – новые жесткие нормы с 21 июня
- 10:15 21 июня
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- Служба новостей
Ошибки в документах могут привести к утрате дачи у россиян. Неправильное оформление документов грозит владельцу серьезными проблемами при осуществлении сделок с загородной недвижимостью. Более того, это может стать препятствием в подтверждении права собственности в случае споров с родственниками или соседями.
Одной из главных проблем является отсутствие дома на кадастровом учете. Это может осложнить не только продажу или аренду дачи, но и привести к принудительному сносу постройки, если выяснится, что здание возведено незаконно. Хотя самовольное строительство или перепланировка не является прямой причиной для изъятия дачи, домовладельца могут обязать снести незаконное сооружение за свой счет.
Серьезные ограничения накладываются на строительство на землях сельхозназначения, участках для ведения огородничества и личного подсобного хозяйства. Жилищное строительство также запрещено в природоохранных зонах и вблизи водоемов, используемых в качестве источников питьевой воды.
Чтобы избежать подобных проблем, необходимо проверить назначение земельного участка в публичной кадастровой карте или получить выписку из ЕГРН. Также полезную информацию можно найти на сайте местной администрации в разделах "Правила землепользования и застройки" и "Генплан".
Власти могут изъять дачный участок для государственных или муниципальных нужд, таких как строительство новой дороги. Если дом не зарегистрирован, владельцу не удастся получить законную компенсацию. Также возможно лишение прав собственности на дачу за долги или в случае конфискации за уголовное преступление. Дополнительные риски возникают, если дом признают культурным объектом, и владелец не поддерживает его в надлежащем состоянии. Наконец, дача может быть изъята в результате чрезвычайной ситуации.
Для предотвращения подобных проблем важно внимательно следить за правильностью оформления всех документов и регистраций, а также соблюдать законодательные требования и ограничения, касающиеся использования земельных участков, сообщает sevastopolmedia.ru.
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