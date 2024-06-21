Будет изъятие земли: владельцев домов и дач предупредили – новые жесткие нормы с 21 июня

Ошибки в документах могут привести к утрате дачи у россиян. Неправильное оформление документов грозит владельцу серьезными проблемами при осуществлении сделок с загородной недвижимостью. Более того, это может стать препятствием в подтверждении права собственности в случае споров с родственниками или соседями.

Одной из главных проблем является отсутствие дома на кадастровом учете. Это может осложнить не только продажу или аренду дачи, но и привести к принудительному сносу постройки, если выяснится, что здание возведено незаконно. Хотя самовольное строительство или перепланировка не является прямой причиной для изъятия дачи, домовладельца могут обязать снести незаконное сооружение за свой счет.