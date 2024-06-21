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Житель Сыктывкара украл “Марусю”: теперь он будет сидеть в тюрьме

Житель Сыктывкара украл “Марусю”: теперь он будет сидеть в тюрьмеФото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре на жителя Эжвинского района завели уголовное дело по факту кражи умной колонки «Капсула мини. Маруся внутри». Мужчину приговорили к одному году лишения свободы. Об этом сообщает Прокуратура Коми. 

Как установило следствие, житель 49-летний Эжвы жил у своего друга в одной из комнат квартиры. В конце мая 2023 года 2023 года он украл у товарища умную колонку и продал ее в магазин за 1000 рублей. На вырученные деньги он купил спиртное. 

Потерпевший обнаружил пропажу и вызвал полицию. Правоохранители установили виновника и изъяли девайс из магазина. В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, но вскоре скрылся, после чего объявили в розыск. В декабре прошлого года его нашли и заключили под стражу.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы. Мужчина попытался обжаловать приговор. Однако Верховный суд Республики Коми оставил приговор без изменения.

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