Житель Сыктывкара украл “Марусю”: теперь он будет сидеть в тюрьме
- 13:37 21 июня
- 12+
- Инесса Богатая
В Сыктывкаре на жителя Эжвинского района завели уголовное дело по факту кражи умной колонки «Капсула мини. Маруся внутри». Мужчину приговорили к одному году лишения свободы. Об этом сообщает Прокуратура Коми.
Как установило следствие, житель 49-летний Эжвы жил у своего друга в одной из комнат квартиры. В конце мая 2023 года 2023 года он украл у товарища умную колонку и продал ее в магазин за 1000 рублей. На вырученные деньги он купил спиртное.
Потерпевший обнаружил пропажу и вызвал полицию. Правоохранители установили виновника и изъяли девайс из магазина. В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, но вскоре скрылся, после чего объявили в розыск. В декабре прошлого года его нашли и заключили под стражу.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы. Мужчина попытался обжаловать приговор. Однако Верховный суд Республики Коми оставил приговор без изменения.
Читайте также:
- Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 20 июня
- Что делать при появлении в небе беспилотника: инструкция, которая спасет вам жизнь
- Всего 2 раз так полить лук и крупные головки обеспечены на все лето
- Такого результата не ожидал никто: математик рассчитал точную дату конца СВО и победителя конфликта
- Дьявольская жара + 38 градусов придет в Россию уже скоро: Вильфанд рассказал о самом жарком месяце