Житель Сыктывкара украл “Марусю”: теперь он будет сидеть в тюрьме

В Сыктывкаре на жителя Эжвинского района завели уголовное дело по факту кражи умной колонки «Капсула мини. Маруся внутри». Мужчину приговорили к одному году лишения свободы. Об этом сообщает Прокуратура Коми.

Как установило следствие, житель 49-летний Эжвы жил у своего друга в одной из комнат квартиры. В конце мая 2023 года 2023 года он украл у товарища умную колонку и продал ее в магазин за 1000 рублей. На вырученные деньги он купил спиртное.