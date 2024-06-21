В Ухте запретили работу арендных электросамокатов в ночное время

В Ухте запретили пользоваться услугами арендных электросамокатов после 23:00. Такое решение приняли сотрудники Госавтоинспекции на встрече с представителями кикшеринговых компаний. Также в данный момент обсуждается инициатива по снижению скорости электротранспорта до 20 километров в час. Отметим, что в парках уже ограничили скорость до 15 километров в час.

Кроме того, кикшеринговые компании будут блокировать аккаунты пользователей, которые нарушили правила дорожного движения: пересекли пешеходный переход не спешившись, ехали на самокате вдвоем-втроем и более, неправильная парковка на тротуарах и агрессивная езда. Нарушителей также будут штрафовать.