В Ухте запретили работу арендных электросамокатов в ночное время
- 15:47 21 июня
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- Инесса Богатая
В Ухте запретили пользоваться услугами арендных электросамокатов после 23:00. Такое решение приняли сотрудники Госавтоинспекции на встрече с представителями кикшеринговых компаний. Также в данный момент обсуждается инициатива по снижению скорости электротранспорта до 20 километров в час. Отметим, что в парках уже ограничили скорость до 15 километров в час.
Кроме того, кикшеринговые компании будут блокировать аккаунты пользователей, которые нарушили правила дорожного движения: пересекли пешеходный переход не спешившись, ехали на самокате вдвоем-втроем и более, неправильная парковка на тротуарах и агрессивная езда. Нарушителей также будут штрафовать.
Эти правила действуют только на территории муниципального городского округа Ухта.
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