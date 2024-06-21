В Сыктывкаре пьяный водитель электросамоката сбил девочку: виновника поместили в спецприемник
- 09:00 21 июня
- 12+
- Инесса Богатая
В столице Республики Коми 20 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Как сообщает Госавтоинспекция Сыктывкара, 23-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал на электросамокате и сбил 11-летнюю девочку.
Мужчина ехал по тротуару на улице Коммунистическая со стороны улицы Старовского. Авария случилась напротив дома №78 по улице Коммунистическая – мужчина на электросамокате наехал на девочку, которая стояла на положенном для пешеходов месте вместе со своими родителями.
Медики диагностировали у ребенка ушибы и ссадины локтя. К счастью, госпитализация не потребовалась.
Уточняется, что электросамокат, на котором был совершен наезд на ребенка относится к категории мопедов.
Мужчину поместили в спецприемник, электросамокат изъяли.
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