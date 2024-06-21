В Сыктывкаре пьяный водитель электросамоката сбил девочку: виновника поместили в спецприемник

В столице Республики Коми 20 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Как сообщает Госавтоинспекция Сыктывкара, 23-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал на электросамокате и сбил 11-летнюю девочку.

Мужчина ехал по тротуару на улице Коммунистическая со стороны улицы Старовского. Авария случилась напротив дома №78 по улице Коммунистическая – мужчина на электросамокате наехал на девочку, которая стояла на положенном для пешеходов месте вместе со своими родителями.