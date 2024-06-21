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В Сыктывкаре пьяный водитель электросамоката сбил девочку: виновника поместили в спецприемник

В Сыктывкаре пьяный водитель электросамоката сбил девочку: виновника поместили в спецприемник Фото из архива "Про Город"

В столице Республики Коми 20 июня произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Как сообщает Госавтоинспекция Сыктывкара, 23-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения ехал на электросамокате и сбил 11-летнюю девочку.

Мужчина ехал по тротуару на улице Коммунистическая со стороны улицы Старовского. Авария случилась напротив дома №78 по улице Коммунистическая – мужчина на электросамокате наехал на девочку, которая стояла на положенном для пешеходов месте вместе со своими родителями.

Медики диагностировали у ребенка ушибы и ссадины локтя. К счастью, госпитализация не потребовалась.

Уточняется, что электросамокат, на котором был совершен наезд на ребенка относится к категории мопедов. 

Мужчину поместили в спецприемник, электросамокат изъяли.

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