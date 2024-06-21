Военный суд пересмотрит приговор известного пользователя в соцсетях из Коми Kolyan Shoot
- 12:45 21 июня
- 16+
- Инесса Богатая
Апелляционный военный суд пересмотрит приговор известного пользователя в соцсетях под никнеймом Kolyan Shoot. Адвокат подсудимого обжаловал прирговор.
Напомним, мужчину из Вуктыла под никнеймом Kolyan Shoot обвиняют в оправдании терроризма и призывах к поджогам военкоматов. Суд заключил его под стражу 21 сентября 2022 года.
Также по материалам дела обвинения, Kolyan Shootа негативно настроен к деятельности законного Президента России и органами государственных властей в связи с проведение специальной военной операции. Мужчина разместил в телеграм-канале материалы с публичными призывами к совершению террористического акта.
Суд приговорил Kolyanа Shootа к шести годам колонии. Первый Западный окружной военный суд согласился с таким наказанием.
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