На улице +40, а дома +16: дешевый предмет, который заменит кондиционер — так спасаются от жары южане

Фото из архива "Про Города"

В средней полосе России установка кондиционеров в домах не является широко распространённой практикой. Это объясняется несколькими причинами: не так много по-настоящему жарких дней в году, и сами кондиционеры стоят достаточно дорого. Однако, чтобы поддерживать комфортную температуру в помещении, вовсе не обязательно использовать дорогостоящие охлаждающие устройства, пишет progorod62.ru. Секрет прохлады от жителей жаркой Антальи Туристы, посещавшие Турцию, обратили внимание на оригинальную практику местных жителей по поддержанию прохлады в домах. В Анталье, где стоит по-настоящему жаркая погода, многие устанавливают на балконах металлические жалюзи. Эти конструкции эффективно блокируют солнечные и тепловые лучи.

Днём жалюзи плотно закрыты, не давая воздуху в помещениях нагреваться. Их открывают лишь ночью, когда температура на улице начинает снижаться. Такой метод позволяет сохранять прохладу внутри дома без необходимости использования кондиционеров.

Самодельные картонные ставни

Основываясь на принципе работы балконных жалюзи, можно создать аналогичную систему самостоятельно, даже в квартирах с окнами, выходящими на южную сторону. Автор «Тинькофф Журнала» предлагает сделать ставни из картона и фольги, которые будут выполнять ту же функцию — защищать помещение от перегрева.

Для этого нужно вырезать картонные панели по размеру окон и обклеить их с одной стороны фольгой (блестящей стороной наружу). При желании в картоне можно сделать небольшие створки, чтобы можно было выглядывать на улицу. Такие самодельные ставни позволяют поддерживать температуру в комнате на уровне не выше +26°C даже в условиях аномальной жары за окном.

Преимущества самодельных ставней

Использование картонно-фольговых ставней имеет ряд существенных плюсов по сравнению с установкой кондиционера:

Низкая стоимость. Картон и фольга - доступные и недорогие материалы, поэтому такая система охлаждения будет намного дешевле кондиционера. Отсутствие повреждений. В отличие от стационарного монтажа кондиционера, ставни не требуют сверления и внесения изменений в конструкцию окон. Они легко устанавливаются и не наносят вред оконным проемам. Простота изготовления. Сделать такие ставни может любой человек самостоятельно, затратив на это минимум времени и усилий. Эффективность. Даже в самые жаркие дни картонно-фольговые ставни способны поддерживать комфортную температуру в помещении, практически исключая необходимость использования кондиционера.

Таким образом, простое и недорогое "изобретение" - самодельные картонные ставни с фольгой - становится весьма эффективным решением для создания прохлады в домах без установки дорогостоящих кондиционеров. Этот опыт турецких жителей может быть с успехом применен и в средней полосе России.

Как сохранить прохладу в доме без кондиционера

Установка кондиционеров в домах средней полосы России - не самое распространенное явление. Причин для этого несколько - не так много действительно знойных дней в году, да и сами кондиционеры являются недешевым удовольствием. Однако, для поддержания комфортной температуры в помещении вовсе не обязательно прибегать к использованию дорогостоящих охлаждающих устройств.

Секрет жителей жаркой Антальи

Путешественники, посещавшие Турцию, обратили внимание на интересную практику местных жителей по поддержанию прохлады в домах. В Анталье, где стоит по-настоящему знойная погода, многие устанавливают на балконах металлические жалюзи. Эти конструкции становятся эффективным барьером для солнечных и тепловых лучей.

Днем жалюзи плотно закрыты, не давая нагреваться воздуху в помещениях. Открывают их только ночью, когда температура за окном начинает падать. Такой подход позволяет сохранять комфортную прохладу внутри дома без необходимости постоянной работы кондиционеров.

Самодельные картонные ставни

Взяв за основу принцип работы балконных жалюзи, можно создать аналогичную систему самостоятельно, даже в квартирах с окнами, выходящими на южную сторону. Автор "Тинькофф журнала" предлагает сделать ставни из картона и фольги, которые будут выполнять ту же функцию - защищать помещение от перегрева.

Для этого необходимо вырезать картонные щиты по размеру окон и обклеить их с одной стороны фольгой (блестящей стороной наружу). При желании в картоне можно сделать небольшие створки, чтобы иметь возможность выглядывать на улицу. Такие самодельные ставни позволяют поддерживать температуру в комнате на уровне не выше +26 °C даже в условиях аномальной жары за окном.

Преимущества самодельных ставней

Использование картонно-фольговых ставней имеет ряд существенных плюсов по сравнению с установкой кондиционера:

Низкая стоимость. Картон и фольга - доступные и недорогие материалы, поэтому такая система охлаждения будет намного дешевле кондиционера. Отсутствие повреждений. В отличие от стационарного монтажа кондиционера, ставни не требуют сверления и внесения изменений в конструкцию окон. Они легко устанавливаются и не наносят вред оконным проемам. Простота изготовления. Сделать такие ставни может любой человек самостоятельно, затратив на это минимум времени и усилий. Эффективность. Даже в самые жаркие дни картонно-фольговые ставни способны поддерживать комфортную температуру в помещении.