В Коми библиотекарь оформила кредит, чтобы защитить своих коллег от спецслужб Украины
- 20:15 21 июня
- 16+
- Инесса Богатая
В Инте в полицию поступило сообщение о подозрительных действиях посетительницы торгового центра. Как сообщила очевидица правоохранителям, ее смутило тревожное состояние девушки и крупная сумма наличных, которые она сняла с банковской карты. Внимательная гражданка убедила интинку в том, что ее пытаются обмануть мошенники. Женщина вызвала полицию.
В ходе проверки правоохранители установили, что с потерпевшей связались неизвестные через мессенджер. Аферист представился директором культурного учреждения и сообщил, что произошла утечка персональных данных всех сотрудников этой сферы. Женщина как раз работала в библиотеке. По словам мошенника, данные получили спецслужбы Украины. Преступник уговорил девушки перевести деньги на «специальный» счет, чтобы якобы доказать непричастность к террористическим организациям. Женщина поверила и начала действовать по его указке.
В итоге интинка взяла кредит на 170 тысяч рублей и хотела перевести все деньги злоумышленнику. В этот момент ее заметила бдительная гражданка.
Возбуждено уголовное дело.
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