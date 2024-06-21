В Коми библиотекарь оформила кредит, чтобы защитить своих коллег от спецслужб Украины

В Инте в полицию поступило сообщение о подозрительных действиях посетительницы торгового центра. Как сообщила очевидица правоохранителям, ее смутило тревожное состояние девушки и крупная сумма наличных, которые она сняла с банковской карты. Внимательная гражданка убедила интинку в том, что ее пытаются обмануть мошенники. Женщина вызвала полицию.

В ходе проверки правоохранители установили, что с потерпевшей связались неизвестные через мессенджер. Аферист представился директором культурного учреждения и сообщил, что произошла утечка персональных данных всех сотрудников этой сферы. Женщина как раз работала в библиотеке. По словам мошенника, данные получили спецслужбы Украины. Преступник уговорил девушки перевести деньги на «специальный» счет, чтобы якобы доказать непричастность к террористическим организациям. Женщина поверила и начала действовать по его указке.