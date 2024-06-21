На выпускном в Сыктывкаре развлекать молодежь будет музыкальная группа RASA

стопкадр из видео со страницы Комитета по молодежной политике / фото Олега Уразова / стопкадр из видеоролика СГУ / фото из архива Про Город Сыктывкар

14 июня Комитет по молодежной политике Коми сообщил, что главными хедлайнерами выпускного "Твои Облака" станет российский поп-дуэт RASA. Стоит отметить, что выбрали этих музыкантов не просто так. 2024 стал Годом семьи в России. Музыканты, в составе Виктора Поплеева и Дарьи Шейко, являются супругами.

В Комитете по молодежной политике Коми эксклюзивно рассказали "Про Городу Сыктывкар", что стоит ожидать выпускного 29 июня в этом году:

"Для нас это очень важное событие и подготовка идет полным ходом. Будут новые технические и режиссерские решения. Важно отметить большую поддержку Сыктывкарского университета в подготовке праздника. Наш хедлайнер группа RASA обещают "зажечь" нашу молодежь на площади", – рассказали в ведомстве.

Те, кто желают не только отдохнуть на концерте, но и принять полноценную работу в организации выпускного, могут подать заявление на волонтерство на "Твои облака".

Как рассказала "Про Городу Сыктывкар" специалист Департамента по молодежной политике СГУ им. Питирима Сорокина Софья Михайлова, сейчас есть две волонтерские вакансии на мероприятие.