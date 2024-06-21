На выпускном в Сыктывкаре развлекать молодежь будет музыкальная группа RASA
- 21:30 21 июня
- 16+
- Никита Чернов
14 июня Комитет по молодежной политике Коми сообщил, что главными хедлайнерами выпускного "Твои Облака" станет российский поп-дуэт RASA. Стоит отметить, что выбрали этих музыкантов не просто так. 2024 стал Годом семьи в России. Музыканты, в составе Виктора Поплеева и Дарьи Шейко, являются супругами.
В Комитете по молодежной политике Коми эксклюзивно рассказали "Про Городу Сыктывкар", что стоит ожидать выпускного 29 июня в этом году:
"Для нас это очень важное событие и подготовка идет полным ходом. Будут новые технические и режиссерские решения. Важно отметить большую поддержку Сыктывкарского университета в подготовке праздника. Наш хедлайнер группа RASA обещают "зажечь" нашу молодежь на площади", – рассказали в ведомстве.
Те, кто желают не только отдохнуть на концерте, но и принять полноценную работу в организации выпускного, могут подать заявление на волонтерство на "Твои облака".
Как рассказала "Про Городу Сыктывкар" специалист Департамента по молодежной политике СГУ им. Питирима Сорокина Софья Михайлова, сейчас есть две волонтерские вакансии на мероприятие.
"Можно стать волонтером шествия – туда мы приоритетно набираем ребят от образовательных организаций, которые участвуют в шествии. Также есть возможность помогать режиссерско-постановочной группе. Туда набираем ребят, которые готовы поработать за сценой, заряжать артистов на выступления. Основной критерий отбора – опыт участия в других проектах и мероприятиях. Для молодежи – это возможность стать частью масштабного мероприятия, заработать волонтерские часы и конечно же получить удовольствие от работы", – рассказал специалист.
Также Софья Михайлова добавила, что это не предоставляет волонтеру гарантированную возможность сделать фотографию со звездами этого выпускного. Однако заявляет она, такая возможность может появиться, и ее главное не упустить.
Напомним, главный выпускной "Твои Облака" проходит в последнюю субботу июня в Коми уже с 2013 года. Первый раз оно состоялось на республиканском стадионе. Тогда приглашенным артистом стал певец из Молдовы Дан Балан. А на событие пришло порядка пяти тысяч человек. Тогда фестиваль получил свое первое название – "Облака".
2014: На выпускном выступил белорусский певец Дмитрий Колдун. Уже после первых песен музыкант спрыгнул со сцены и побежал к ограждению, где стояли зрители. Под конец события он практически никому не отказывал в селфи. К этому времени мероприятие переехало на Стефановскую площадь Сыктывкара и больше не меняло локацию.
2015: Самое большое количество зрителей было в 2015 году. Тогда на республиканский выпускной приехал только-только набирающий популярность автор хита "Самая-самая" Егор Крид. Одну из зрительниц он даже позвал на сцену и станцевал с ней под песню "Папина дочка".
2016: Годом позже развлекать молодежь приехала группа 5sta Family. Несмотря на проливной дождь, музыканты активно зажигали на сцене. После своего выступления артисты раздавали автографы всем желающим. В тот год название выпускного стало чуть длиннее – "Облака Live".
2017: Тогда в Сыктывкар приехала группа MBAND. Авторы хита "Она вернется" несколько раз признавались столицы Коми в любви. А к концу выступления артисты спустились к зрителям и облили их водой.
2018: В следующем году хедлайнером выпускного стал украинский певец и участник Евровидения-2018 Алексеев. Сейчас музыканту запрещен въезд на территорию России.
2019: Далее выпускной решил покорить известный музыкант и автор хита "Незабудка" Тима Белорусских. Даже моросящий дождь не помешал собрать полную площадь зрителей, а сам артист выступал в футболке и шортах. Ливень начался именно под песню "Мокрые кроссы".
2020-2021: Не проводилось из-за пандемии.
2022: В этом году республиканский выпускной провели вновь после двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусной инфекцией. Тогда в Сыктывкар приехала певица Mary Gu. К концу своего выступления исполнительница позвала на сцену маленькую девочку и вместе с ней исполнила трек "Косички".
2023: На следующий год мероприятие должно было пройти, как полагает традиции – в последний выходной июня. Главным хедлайнером тогда мог стать певец ELMAN. Однако из-за массовой отмены мероприятий в России, проведение выпускного было под угрозой. Уже через несколько дней, власти региона объявили новую дату проведения "Облаков" — 1 июля. Новой приглашенной звездой стала певица Юлианна Караулова. Мероприятие прошло штатно и без последующих переносов. Но как выяснилось позже, гонорар первый артист свой не вернул. С этого года мероприятие стало называться "Твои облака".
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Если вдруг вы не сможете присутствовать на мероприятии – "Про Город Сыктывкар" покажет полный эфир с места события! Не пропустите – 29 июня в 15:00.