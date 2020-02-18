Эксперты рассказали, почему щелкать суставами - опасно

Рано или поздно проблемы с суставами настигают всех, но сохранить их здоровье можно. Как это сделать, рассказал врач травматолог-ортопед Константин Терновой в интервью с радио Sputnik.

- Многие любят щелкать пальцами или шеей. В основном это связано с напряжением в мышцах кистей или шеи, которое приводит к возникновению непреодолимого желания щелкнуть. Когда же люди делают это постоянно по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз. Это схоже с тем, как люди грызут ногти, - рассказал остеопат.

Ускорение процесса старения суставов — главный вред, который вы наносите своему здоровью, если часто хрустите.

- Многократное щелканье суставами рук и шеи приводит к нестабильности. От такого суставы разбалтываются. Разболтанность суставов приводит к более быстрому износу и артрозу. Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет, - уверен врач.

Избавиться от вредной привычки поможет обычный массаж. Профессионал легко снимет мышечное напряжение и не нанесет вред суставам. Заядлым же «хрустильщикам» стоит обратиться к психиатру за помощью в лечении двигательного невроза.

Кстати, метеорологи прогнозируют аномально теплую погоду, а значит весна может явиться в этом году раньше. Но радоваться пока рано: некоторым людям это грозит серьезным ударом по здоровью. Как считает кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев, потепление опасно для людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. К особой группе риска он отнес пожилых людей. Он напомнил, что эти люди в период скачков атмосферного давления могут испытывать головную боль, могут произойти обострение сосудистых заболеваний. Период погодных аномалий грозит болью в сердце и суставах.

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