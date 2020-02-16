Диетологи рассказали, как можно есть сладкое, чтобы не толстеть

Диетологи из Франции, которая считается родиной многих десертов, поделились советами о том, как есть сладкое и не набирать вес, и рассказали бывают ли диеты эффективными. Их слова передают «РИА Новости».

- Питаться сбалансировано, конечно, важно для здоровья. Но в то же время есть люди, которые питаются достаточно сбалансированно и при этом продолжают набирать вес. С другой стороны, есть те, кто едят нездоровую пищу, однако не поправляются ни на грамм... Поэтому проблема лишнего веса не в этом. Человек имеет лишний вес, если он ест больше, чем ему требуется. Например, если вы потребляете 2000 килокалорий в день, и вам нужно две тысячи килокалорий, чтобы жить, ваш вес останется стабильным. Но если вы едите 2300 килокалорий, а вам нужно всего 2000, и такое случается каждый день, тогда вы увидите изменения в весе в какой-то момент, конечно, не сразу, но в перспективе, — сказала специалист по вопросам питания из города Перрос-Гирек Паскаль Гурдон.

По ее словам, если человек хочет оставаться в стабильном весе или похудеть, надо научиться отказываться от еды, когда уже нет чувства голода.

- Посмотрите на младенца. Он ест только до тех пор, пока голоден. Как только насыщается – перестает, — сказала Гурдон, добавив, что многие взрослые умеют чувствовать потребности организма, однако далеко не все.

Диетолог утвердительно ответила на вопрос, можно ли есть сладкое и не толстеть.

- Если вы едите десерт в тот момент, когда голодны и останавливаетесь тогда, когда насытились, то никаких проблем не будет. Но если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться, — отметила специалист.

Напомним, метеорологи прогнозируют аномально теплую погоду, а значит весна может явиться в этом году раньше. Но радоваться пока рано: некоторым людям это грозит серьезным ударом по здоровью. Как считает кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев, потепление опасно для людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. К особой группе риска он отнес пожилых людей. Он напомнил, что эти люди в период скачков атмосферного давления могут испытывать головную боль, могут произойти обострение сосудистых заболеваний. Период погодных аномалий грозит болью в сердце и суставах.

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