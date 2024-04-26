Холестериновые бляшки тихо уносят годы жизни взрослых и детей

Печальная статистика была приведена в исследованиях “Европейского общества атеросклероза” (EAS). C каждым годом возрастает распространенность болезней, связанных с нарушением липидного обмена. Сейчас она составляет примерно 1:200 среди населения всего мира. В абсолютных цифрах — это около 14-34 миллионов человек. Патология не щадит ни взрослых, ни детей. Нарушение может проявиться как в возрасте средних классов школы, так и у пациентов старше. В группу риска входят люди, у которых подтверждена генетическая склонность к изменениям холестерина, у родственников которых имеются сердечно-сосудистые заболевания или атеросклероз, появившиеся в молодом возрасте до 30 лет. Также следует обратить внимание, если в семье имели место случаи ранней сердечной смерти.

Заболевания, вызванные нарушением обмена жиров

Заболевания, связанные с нарушениями обмена липидов, представляют собой довольно обширную группу. Наиболее распространенными патологиями из этой группы для людей являются: атеросклероз, сахарный диабет, ожирение. Серьезные осложнения этих заболеваний — ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт. Патологическое состояние организма нередко приводит к развитию сахарного диабета. Хотя в основе обменных нарушений при диабете лежат изменения обмена углеводов, метаболизм обмена липидов подвергается существенным изменениям, поэтому это заболевание четко ассоциируется и с нарушениями обмена жиров.

Липиды и их функции

Липиды – это большая группа органических соединений. Они выполняют множество различных функций в организме, в том числе, служат энергетическим запасом, структурными материалами, гормонами и пигментами. Без них немыслимо функционирование организма человека. Дело в том, что эта группа органических соединений является базой для построения клеточных мембран и работы обмена веществ.

Метаболизм жиров в организме человека

Липидный обмен – это процесс обмена жиров в организме, который включает всасывание, транспортировку, хранение и расщепление жирных кислот и их производных веществ. Жиры играют важную роль в поддержании энергии, строении структуры клеток организма и производстве важных гормонов.

Основными составляющими липидного обмена являются триглицериды — основная форма жиров в организме. Именно они — основной источник энергии организма. Вторым элементом является холестерин – важный материал для построения клеточных мембран и синтеза гормонов человека.

Холестерин и его виды

В контексте липидного обмена, под "хорошим" и "плохим" холестерином подразумеваются два различных типа липопротеинов, которые транспортируют холестерин в крови. Липопротеины — сложные вещества, состоящие из холестерина и транспортных белков.

ЛПНП — липопротеины низкой плотности называют "плохим" холестерином, потому что избыток ЛПНП в крови может привести к образованию жировых отложений (пластов) на стенках артерий и заблокировать кровоток через артерии и повышать риск сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

К “плохому” холестерину также относятся ЛПОНП — липопротеины очень низкой плотности. Они, как и ЛПНП ассоциируются с проблемами с артериями.

ЛПВП — липопротеины высокой плотности считаются "хорошим" холестерином, поскольку они помогают удалять другие формы холестерина из кровотока, возвращая их в печень, где они могут быть переработаны и удалены из организма.

Идеально стремиться к низкому уровню ЛПНП и высокому уровню ЛПВП для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Но иногда происходит перекос в значениях, о которых многие даже не догадываются.

Частые причины нарушения липидного обмена

К наиболее распространенным причинам нарушений липидного обмена относятся:

нерациональное питание (чрезмерное потребление калорий, насыщенных жиров и простых углеводов);

курение табака и злоупотребление алкоголем;

избыточный вес;

малоподвижный образ жизни;

длительный стресс, физическое и психологическое перенапряжение;

хронические воспалительные процессы, протекающие незаметно;

повышенное артериальное давление;

сахарный диабет.

Также причинами нарушений могут быть различные заболевания, патологические синдромы и длительный прием некоторых медикаментов. Выяснить причины нарушений липидного обмена возможно только на консультации с врачом.

Контроль холестерина без лекарств

Существует мнение, что любое повышение холестерина требует медикаментозного вмешательства, но это не всегда так. Продукты питания, их качество и состав оказывают наибольшее влияние на здоровье организма, липидный обмен и уровень холестерина. В случае, если ваши показатели в норме будет полезно соблюдать поддерживающий рацион для сохранения результата. Изменение диеты может оказать значительное положительное влияние на все системы организма. Если у вас уже наблюдаются отклонения от нормы, то диета станет отличным подспорьем для основной терапии.

Для этого необходимо следовать нескольким простым правилам, а именно:

увеличьте потребления растительных волокон, в виде овощей, фруктов и цельнозерновых культур – это помогает снизить уровень ЛПНП;

добавьте в рацион полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры, такие как например в оливковое масло, орехи и рыба – это способствует повышению уровня ЛПВП;

по возможности избегайте транс-жиров и ограничьте потребление насыщенных жиров, таких как жирное мясо и жирные молочные продукты.



Для чего нужно регулярно проверять уровень липидов и где это можно сделать

Очевидно, что самым простым, доступным и “бюджетным” способом не пропустить атеросклероз является регулярный анализ крови на холестерин и его фракции. Все эти показатели, а также исследование на триглицериды содержит в себе анализ “Липидный обмен” в Диагностическом Центре лабораторных исследований. Регулярный контроль этих показателей помогает определить риски для здоровья и предупредить наступления целого ряда болезней, в том числе неизлечимых.

О ДЦЛИ

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