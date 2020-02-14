Медики рассказали, чем и кому грозит резкое потепление

Метеорологи прогнозируют аномально теплую погоду, а значит весна может явиться в этом году раньше. Но радоваться пока рано: некоторым людям это грозит серьезным ударом по здоровью. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как считает кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев, потепление опасно для людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. К особой группе риска он отнес пожилых людей. Он напомнил, что эти люди в период скачков атмосферного давления могут испытывать головную боль, могут произойти обострение сосудистых заболеваний. Период погодных аномалий грозит болью в сердце и суставах.

– Большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления, – подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что организм необходимо подготовит к резким изменеиям в погоде. Но речь тут совсем не о спорте: необходимо уменьшить количество физических нагрузок, стоит пить прописанные медиками таблетки. Нужно отказаться от употребления спиртных напитков и курения.

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