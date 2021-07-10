7 самых дорогих телефонов, которые продают сыктывкарцы

Вы хотите купить хороший телефон, но не готовы выкладывать всю сумму, которую просят в магазине? «Про Город» подготовил для вас подборку дорогих смартфонов, которые продают сыктывкарцы на известном сайте объявлений.

iPhone 12 pro max Pacific Blue 256GB - 96 590 рублей

Как утверждает продавец, телефон в идеальном состоянии. Не ремонтировался, готов к любым проверкам. Состоит на официальной гарантии от компании Apple до 31.12.2021. С телефоном идет полный оригинальный комплект. Состояние аккумулятора - 100%. Телефон можно купить по Trade-iN или в рассрочку.

Asus rog phone 5 256Gb - 70 000 рублей

Владелец заявляет, что телефон в отличном состоянии и работает идеально. Также с телефоном идет коробка и зарядка. В подарок отдают два защитных стекла и чехол.

Samsung Galaxy S21 Plus 256Gb - 60 000 рублей

В объявлении говорится, что телефон в отличном состоянии. Смартфон был приобретен за наличные, есть чек. Как утверждает продавец, на экране родная защитная пленка, на камере стекло, по бокам ещё родные пленки. Также в подарок идут три чехла, один из них фирменный противоударный, плёнка на экран и плёнка на заднюю крышку. При необходимости владелец может отправить телефон службой доставки после полной предоплаты.

Motorola Edge+ Plus XT 256Gb - 60 000 рублей

Телефон, как утверждается, в отличном состоянии. Система на базе Android 11, разблокированная международная версия. Цвет Тандер Грэй. Нет коробки с бумагами, в наличии только зарядный адаптер и шнур.«Быстрый. Мощный. Долгоиграющий. Очень приятный в обращении», - пишет продавец.

HUAWEI P40 Pro 256Gb - 50 000 рублей

Смартфон в отличном состоянии. Вместе с телефоном идет зарядное устройство, коробка и наушники. Как отмечает продавец, смартфон использовался с чехлом и плёнкой. Состоит на гарантии. Есть чек и страховка. Также владелец готов к обмену на другой телефон с доплатой.

Philips Xenium E560 - 49 000 рублей

Как утверждает собственник, последний хороший кнопочный флагман компании. В телефоне есть камера 2 MP со вспышкой-фонариком; поддержка двух SIM-карт и карты памяти. Также поддерживает радио и Bluetooth. Не совсем понятно, правда, почему такая высокая стоимость, но продавец специально отметил что цена именно такая.

Vertu - 45 000 рублей

Продается телефон ручной сборки. В комплекте идет коробка и зарядка. В отличном состоянии: без сколов и дефектов. Как отмечает владелец, телефон использовался с защитным стеклом. Состоит на гарантии. С телефоном идет чехол в подарок. Все детали в рабочем состоянии.