В какие дни в мае поступят пенсии и пособия на детей

Стало известно, в какие дни в мае придут пенсии и пособия жителям Коми. Стоит отметить, что привычные график из-за предстоящих праздников несколько изменился, сообщили в Социальном фонде.

Так, выплаты пенсий клиентам Сбербанка, фамилии которых начинаются на буквы от "а" до "к", деньги будут зачислены на их счета 8 мая, поскольку 12 мая является выходным днем. Получатели пенсии через другие банки, а также клиенты Сбербанка с фамилиями на буквы от "л" до "я" получат свои выплаты соответственно 17 и 21 мая.