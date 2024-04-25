В какие дни в мае поступят пенсии и пособия на детей
- 06:45 25 апреля
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- Татьяна Зубова
Стало известно, в какие дни в мае придут пенсии и пособия жителям Коми. Стоит отметить, что привычные график из-за предстоящих праздников несколько изменился, сообщили в Социальном фонде.
Так, выплаты пенсий клиентам Сбербанка, фамилии которых начинаются на буквы от "а" до "к", деньги будут зачислены на их счета 8 мая, поскольку 12 мая является выходным днем. Получатели пенсии через другие банки, а также клиенты Сбербанка с фамилиями на буквы от "л" до "я" получат свои выплаты соответственно 17 и 21 мая.
Отделение почтовой связи выплатит пенсии в соответствии с предварительно утвержденным графиком. Для получения дополнительной информации, можно обратиться непосредственно в свое почтовое отделение.
Мамы Коми могут ожидать выплаты детских пособий уже с 3 мая. Именно в этот день на счета родительницы придут зачисления: единое пособие, выплаты на первого ребенка от 0 до 3 лет и ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет.
Кроме этого, деньги придут и тем гражданам, что получают выплату из материнского капитала (за апрель). Здесь сроки зачисления также сдвинули на более ранний срок, поскольку 5-е число выпадает на выходной день.
Работающим родителям пособие за апрель по уходу за ребенком до полутора лет переведут традиционно 8 мая.
Выплаты пособий через отделения почтовой связи будут производиться в соответствии с графиком, который можно уточнить в своем почтовом отделении.
Отделение социального фонда России по Республике Коми напоминает, что зачисление средств на банковские счета осуществляется в течение всего рабочего дня без конкретного привязывания к часу.