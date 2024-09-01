Уже давно забыла про губки для посуды: вот чем пользуюсь вместо них — экономит кучу денег и моющего средства
- 11:04 1 сентября
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- Служба новостей
Почти все хозяйки моют посуду губками или щетками. И мало кто знает, что вернуть чистоту тарелкам, сковородкам и другим кухонным принадлежностям может другое средство.
Как пишет издание «БелНовости», оно помогает сохранить много денег, а также навсегда забыть про губки, которые со временем начинают плохо пахнуть. Также оно экономит чистящее средство.
В быту пригодится старый тюль. Перед использованием его нужно постирать, а потому отрезать большой кусок. После этого ткань нужно сложить несколько раз и перевязать.
Такое приспособление почти не забивается мусором, а также легко промывается. Также чистящее средство можно продезинфицировать, просто обдав кипятком.
Помимо этого, такая «мочалка» отлично пенится, поэтому средства для посуды много не понадобится. А с загрязнениями это приспособление справляется наравне с щетками.