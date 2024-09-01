Уже давно забыла про губки для посуды: вот чем пользуюсь вместо них — экономит кучу денег и моющего средства

Почти все хозяйки моют посуду губками или щетками. И мало кто знает, что вернуть чистоту тарелкам, сковородкам и другим кухонным принадлежностям может другое средство.

Как пишет издание «БелНовости», оно помогает сохранить много денег, а также навсегда забыть про губки, которые со временем начинают плохо пахнуть. Также оно экономит чистящее средство.