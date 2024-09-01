Глава Коми Владимир Уйба поздравил Ухту с юбилеем города

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31 августа в Ухте, которая отмечает свой 95-летний юбилей, глава Республики Коми Владимир Уйба прибыл с торжественным визитом. В своем видеообращении, записанном специально для этого события, Уйба поздравил всех жителей города с юбилеем, выразив пожелания успехов, личного благополучия, крепкого здоровья и дальнейшего процветания Ухты. "Пусть наша молодая и красивая Ухта продолжает развиваться и процветать", — подчеркнул он в своем поздравлении.

В рамках празднования юбилея Уйба вручил государственные награды горожанам, чьи трудовые и личные достижения принесли гордость и признание не только Ухте, но и всей Республике Коми. Среди награжденных особое внимание было уделено семье Волковых, удостоенной ордена "Родительская слава". Елена Владимировна и Виктор Михайлович Волковы воспитывают девятерых детей, и их вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения был отмечен высоко.

Важным моментом визита стало вручение мэру Ухты Магомеду Османову сертификата на благоустройство муниципального образования на сумму 50 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры города и улучшение качества жизни его жителей.

Кроме того, в честь юбилея в Ухте состоялось открытие обновленного музея Боевой Славы, расположенного на базе Детского дома No2. Музей, который был отремонтирован при поддержке акционерного общества "Транснефть – Север", включает экспонаты военных лет, материалы о послевоенном восстановлении народного хозяйства и военные трофеи, найденные воспитанниками в ходе поисковых экспедиций. Владимир Уйба выразил благодарность руководству "Транснефть – Север" за их вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.