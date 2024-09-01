Пожарный из Коми награжден орденом Мужества посмертно за спасение девочки

Фото МЧС РФ по Коми

В результате трагического инцидента, произошедшего 17 июня, старший прапорщик внутренней службы 23-й пожарно-спасательной части Иван Торлопов был посмертно награжден орденом Мужества указом президента России Владимира Путина. Этот акт признания героизма был объявлен на фоне глубокого траура по поводу потери храброго пожарного, который отдал свою жизнь ради спасения другого.

17 июня около переправы в Емве — Княжпогост, Иван Торлопов услышал крики о помощи. 13-летняя девочка оказалась в опасности, тонущая в реке Вымь. Без колебаний и раздумий, Торлопов бросился в воду. Несмотря на свою самоотверженность и мужество, он не смог выбраться сам. Его усилия не прошли даром: девочка была успешно вытолкнута к берегу, и впоследствии она была передана родителям. По словам источников, медицинская помощь девочке не потребовалась, однако трагическая судьба пожарного потрясла всех.

Поиски тела Ивана Торлопова продолжались два дня, и лишь 18 июня в 3:00 было найдено его тело. Глава Княжпогостского района Анатолий Немчинов в своих социальных сетях подчеркнул выдающийся профессионализм и самоотверженность Торлопова, который служил в пожарной охране с 1998 года. Немчинов отметил, что пожарный всегда был готов прийти на помощь и гордился своим званием сотрудника МЧС России.