Беру секатор и рублю листья: Вот зачем обрезаю пионы в сентябре — необходимое действие для каждого участка

Не каждый дачник знает правила обрезки пионов. На них стоит обязательно опираться в осенний период. Эксперты канала «7 дач» рассказывают, какие пионы следует обрезать уже в начале сентября и почему. Если этого не сделать, цветник может погибнуть.

Чаще всего предзимнюю обрезку пионов совершают во второй половине октября. Тогда срезают стволы, оставляя небольшие пеньки.

Но если после цветения растений вы заметили на листьях признаки болезни, их необходимо срочно удалить. Взять острый секатор, отрезать их от стеблей и непременно сжечь.

Справка: при сжигании болезнетворные микроорганизмы погибают. Теперь нет риска заражения почвы и гибели всей клумбы.