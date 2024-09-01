Лучше сидератов и навоза: В сентябре добавляю это в почву — и даже самая тяжелая земля становится пышной и плодородной

Дачникам рассказали, что нужно добавить в почву в сентябре, чтобы весной земля стала плодородной и легкой. Сеять сидераты и удобрять грунт навозом больше не придется. Результат поразит.

По словам агронома Елены Николаевой, обогатить почву и улучшить ее структуру способны засохшие бархатцы. Их запах отпугивает многих вредителей, включая тлю и колорадского жука. Бархатцы богаты витаминами А, В1, В2, В6, РР, кальцием, магнием, калием, фосфором, цинком, железом, медью и селеном.