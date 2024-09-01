В зоне проведения СВО пали 2 бойца из Коми

В ходе специальной военной операции погибли два военнослужащих из Республики Коми. Об этом официально сообщил пресс-служба главы республики. Потери стали трагическим событием для региона и вызвали широкий отклик в обществе.

Рядовой Евгений Куделин, родившийся в Ленинграде и проживавший в Сыктывкаре, исполнял обязанности водителя-радиотелефониста в зоне проведения специальной военной операции. По информации пресс-службы, Куделин отличался высокой профессиональной подготовкой и преданностью своей службе. Его работа была связана с обеспечением надежной связи и транспортировкой необходимых ресурсов, что являлось ключевым для успешного выполнения задач во время операции.