В зоне проведения СВО пали 2 бойца из Коми
- 08:45 1 сентября
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- Дмитрий Толстенёв
В ходе специальной военной операции погибли два военнослужащих из Республики Коми. Об этом официально сообщил пресс-служба главы республики. Потери стали трагическим событием для региона и вызвали широкий отклик в обществе.
Рядовой Евгений Куделин, родившийся в Ленинграде и проживавший в Сыктывкаре, исполнял обязанности водителя-радиотелефониста в зоне проведения специальной военной операции. По информации пресс-службы, Куделин отличался высокой профессиональной подготовкой и преданностью своей службе. Его работа была связана с обеспечением надежной связи и транспортировкой необходимых ресурсов, что являлось ключевым для успешного выполнения задач во время операции.
Рядовой Виктор Кувалдин, уроженец Кирова, также проживал в Сыктывкаре. В зоне СВО он служил командиром отделения мотострелкового батальона. Кувалдин проявил себя как квалифицированный и ответственный командир, который руководил подразделением в сложных условиях боевых действий. Его работа заключалась в координации действий бойцов и обеспечении выполнения поставленных задач, что требовало не только военного мастерства, но и высокой организованности.
Смерть этих двух героев является большой утратой для их семей и для всей республики. Евгений Куделин и Виктор Кувалдин отдали свои жизни, выполняя воинский долг и защищая родину. В память о них будут проведены мероприятия по почестям, а также окажется поддержка их близким и родным.