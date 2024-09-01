Синоптики рассказали о погоде в Коми на сегодня

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В Санкт-Петербурге завершился чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по мини-футболу, который собрал 56 спортсменов в составе 8 команд от региональных управлений округа. Соревнования проходили с большим интересом и выявили сильнейшие команды в этом виде спорта, сообщает пресс-служба регионального управления.

В групповом этапе турнира команда Управления Росгвардии по Республике Коми проявила себя уверенно. В матчах против команд из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга команде Коми удалось одержать победу с результатом 2:1. Однако, в игре с представителями Калининграда, наша команда потерпела поражение со счетом 1:5. Несмотря на это, росгвардейцы из Коми заняли второе место в группе и квалифицировались в полуфинал.

В полуфинальной встрече команде Коми удалось одержать уверенную победу над соперниками из Архангельска с результатом 3:1. Этот успех обеспечил их выход в финал турнира, где им предстояло встретиться с командой из Калининграда, которая также продемонстрировала отличную игру на протяжении всего чемпионата.

Финальный матч выдался напряженным и драматичным. Несмотря на упорное сопротивление со стороны команды из Коми, калининградцы смогли забить решающий гол за четыре минуты до конца игры. Итоговый счет финала составил 1:2 в пользу калининградских росгвардейцев.

По итогам турнира победителем стал коллектив из Калининграда, серебряные медали были вручены команде из Республики Коми, а третье место заняла команда из Архангельской области. Лауреатами турнира стали не только команды, но и отдельные игроки: лучшим вратарем признан майор полиции Денис Раманович из команды Республики Коми.