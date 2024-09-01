У сыктывкарского «Дома быта» заменят 9 уже высохших лип
- 08:30 1 сентября
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- Дмитрий Толстенёв
Как сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара, на улице Коммунистической началась масштабная работа по замене девяти крупномерных деревьев. Участок между улицами Первомайской и Карла Маркса стал объектом текущих озеленительных мероприятий.
По информации от мэрии, проблема с деревьями возникла из-за того, что липы, высаженные несколько лет назад, не прижились. В результате обследования было решено заменить эти деревья. Часть новых лип будет высажена за счет подрядчика, который несет ответственность за гарантийные обязательства. Те участки, где гарантийный срок уже истек, будут компенсированы в рамках плановой работы по озеленению города. В итоге, на этом участке будут высажены новые липы, такие же, как и ранее. В общей сложности на этой стороне улицы было высажено 25 лип, из которых 16 успешно прижились и продолжают расти.
На противоположной стороне улицы, вдоль «площадки под часами», наблюдается позитивная динамика: все липы и кустарники хорошо прижились и активно развиваются. Это свидетельствует о правильности выбранных решений в области озеленения данной территории.
В рамках комплексного подхода к решению проблемы, образцы корней неприжившихся деревьев будут направлены на исследование в специализированную организацию. Специалисты проведут анализ, чтобы определить причины увядания растений и предоставить рекомендации по уходу за высаженными деревьями в будущем. Это поможет избежать аналогичных проблем и улучшить качество озеленения в городе.
Отметим, что ранее в мэрии уже поднимался вопрос о проблемах с приживаемостью кленов в Сыктывкаре. Выявленные проблемы с липами стали еще одним шагом к более тщательному анализу и улучшению условий для озеленения в городе.