У сыктывкарского «Дома быта» заменят 9 уже высохших лип

Как сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара, на улице Коммунистической началась масштабная работа по замене девяти крупномерных деревьев. Участок между улицами Первомайской и Карла Маркса стал объектом текущих озеленительных мероприятий.

По информации от мэрии, проблема с деревьями возникла из-за того, что липы, высаженные несколько лет назад, не прижились. В результате обследования было решено заменить эти деревья. Часть новых лип будет высажена за счет подрядчика, который несет ответственность за гарантийные обязательства. Те участки, где гарантийный срок уже истек, будут компенсированы в рамках плановой работы по озеленению города. В итоге, на этом участке будут высажены новые липы, такие же, как и ранее. В общей сложности на этой стороне улицы было высажено 25 лип, из которых 16 успешно прижились и продолжают расти.