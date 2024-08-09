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В ходе СВО погибли три бойца из Коми

В ходе СВО погибли три бойца из КомиФото со страницы Владимира Уйба

Во ходе специальной военной операции геройски пали наши сограждане – рядовой Данил Устинов, рядовой Ян Зелинский и младший сержант Степан Канев. Об этом сообщил в социальных сетях глава Республики Коми Владимир Уйба.

Данил Витальевич из Усинска, служил на позиции наводчика в мотострелковом подразделении. Ян Алексеевич из Воркуты, жил в посёлке Воргашор, был водителем в отделении беспилотных летательных аппаратов. Степан Петрович, уроженец села Ижма, служил как стрелок в штурмовом подразделении.

"Наши соотечественники с честью исполнили свой воинский и гражданский долг перед Родиной. Пожертвовав своими жизнями, они защитили нашу страну от неонацистской угрозы – этот бессмертный подвиг был совершен ради мира и справедливости, за духовные и человеческие ценности, за независимость и свободу Великой России, за безопасность наших детей. Вечная слава и вечная память Героям", – говорится в сообщении главы Коми.

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