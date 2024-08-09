В ходе СВО погибли три бойца из Коми

Во ходе специальной военной операции геройски пали наши сограждане – рядовой Данил Устинов, рядовой Ян Зелинский и младший сержант Степан Канев. Об этом сообщил в социальных сетях глава Республики Коми Владимир Уйба.

Данил Витальевич из Усинска, служил на позиции наводчика в мотострелковом подразделении. Ян Алексеевич из Воркуты, жил в посёлке Воргашор, был водителем в отделении беспилотных летательных аппаратов. Степан Петрович, уроженец села Ижма, служил как стрелок в штурмовом подразделении.