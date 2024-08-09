Мошенники из Москвы украли у пенсионерки из Сыктывкара 800 тысяч рублей

В Сыктывкаре двое жителей Москвы предстанут перед судом за хищение 800 тысяч рублей у пенсионерки. Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве. Сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, 35-летняя женщина и 33-летний мужчина входили в группу, обманывающую пожилых людей. В январе 2024 года соучастники звонили 69-летней жительнице Сыктывкара, представляясь сотрудниками "Госуслуг", Центробанка и правоохранительных органов. Они убедили ее, что на ее имя пытаются оформить кредит и похитить вклады, и предложили обналичить деньги и передать их курьеру для защиты.