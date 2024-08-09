Мошенники из Москвы украли у пенсионерки из Сыктывкара 800 тысяч рублей
- 16:30 9 августа
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре двое жителей Москвы предстанут перед судом за хищение 800 тысяч рублей у пенсионерки. Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по делу о мошенничестве. Сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, 35-летняя женщина и 33-летний мужчина входили в группу, обманывающую пожилых людей. В январе 2024 года соучастники звонили 69-летней жительнице Сыктывкара, представляясь сотрудниками "Госуслуг", Центробанка и правоохранительных органов. Они убедили ее, что на ее имя пытаются оформить кредит и похитить вклады, и предложили обналичить деньги и передать их курьеру для защиты.
Введенная в заблуждение, женщина передала 800 тыс. рублей мужчине, который представился инкассатором. Он был задержан полицией. Пенсионерке продолжал звонить мошенник. Он представлялся кураторам. Им оказалась 35-летняя жительницы Москвы. Осознав обман, потерпевшая содействовала задержанию афериста.
Москвичка признала вину и возместила 20 тыс. рублей морального вреда. Курьер признал вину частично, отрицая участие в группе. Уголовное дело передано в Сыктывкарский городской суд. Расследование проводилось следственным управлением МВД по Республике Коми.