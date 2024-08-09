Объявлено о новом порядке индексации пенсий абсолютно для всех россиян
- 10:05 9 августа
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- Служба новостей
С 1 января 2025 года вступает в силу закон, предусматривающий индексацию страховых пенсий для работающих пенсионеров. Повышение пенсий будет проводиться в два этапа: в феврале и апреле каждого года.
Первая индексация будет происходить ежегодно с 1 февраля. Она будет основываться на индексе роста потребительских цен за предыдущий год. Повышение затронет всю пенсию, включая страховую и фиксированную части, с учетом всех предыдущих индексаций.
Второй этап повышения пенсий запланирован на 1 апреля каждого года. На этом этапе будет индексироваться только страховая часть пенсии, которая формируется за счет индивидуального пенсионного коэффициента. Размер повышения будет зависеть от роста доходов Социального фонда.
Новый порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров позволит учитывать экономические изменения и обеспечит более справедливое распределение средств. Первый этап повышения начнется с февраля 2025 года, второй — с апреля того же года, пишет sevastopolmedia.ru.