Объявлено о новом порядке индексации пенсий абсолютно для всех россиян

С 1 января 2025 года вступает в силу закон, предусматривающий индексацию страховых пенсий для работающих пенсионеров. Повышение пенсий будет проводиться в два этапа: в феврале и апреле каждого года.

Первая индексация будет происходить ежегодно с 1 февраля. Она будет основываться на индексе роста потребительских цен за предыдущий год. Повышение затронет всю пенсию, включая страховую и фиксированную части, с учетом всех предыдущих индексаций.