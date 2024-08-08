Житель Сыктывкара, разбирая чужой гараж на металлолом, решил прихватить и лодку

В отделение полиции города Сыктывкара обратился местный житель, 1987 года рождения, с заявлением о краже имущества на сумму более 9 тысяч рублей.

Согласно данным пресс-службы МВД по Республике Коми, мужчина, обнаружив беспорядок внутри своего гаража вечером, заметил, что с одной из стен пропала металлическая обшивка, а также обнаружил пробоину в стене. В последствии выяснилось, что из гаража исчезла надувная лодка.