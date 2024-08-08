Житель Сыктывкара, разбирая чужой гараж на металлолом, решил прихватить и лодку
- 22:45 8 августа
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- Инесса Богатая
В отделение полиции города Сыктывкара обратился местный житель, 1987 года рождения, с заявлением о краже имущества на сумму более 9 тысяч рублей.
Согласно данным пресс-службы МВД по Республике Коми, мужчина, обнаружив беспорядок внутри своего гаража вечером, заметил, что с одной из стен пропала металлическая обшивка, а также обнаружил пробоину в стене. В последствии выяснилось, что из гаража исчезла надувная лодка.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность похитителя. Им оказался ранее судимый житель Сыктывкара, также 1987 года рождения. Подозреваемый был задержан для выяснения всех обстоятельств инцидента.
Задержанный рассказал полицейским, что занимался сбором металлолома в окрестностях, и, заметив гараж без присмотра, решил разобрать его стену. В поисках металлических деталей внутри, он обнаружил надувную лодку, которую спрятал в кустах неподалеку.
Следственное управление возбудило уголовное дело, квалифицируя совершенное преступление по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище). Злоумышленник подписал обязательство о невыезде и надлежащем поведении. Часть похищенного имущества была изъята.