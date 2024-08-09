Супружеские пары Северо-Запада чаще других ходят на свидания
- 15:43 9 августа
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- AnnaAnna
Состоящие в браке жители Северо-Западного федерального округа выбираются на свидания со второй половинкой чаще, чем жители других федеральных округов, уступая только супругам Северного Кавказа. Такие выводы содержатся в результатах опроса*, проведенного ВТБ.
Регулярные свидания на Северо-Западе практикует 20% респондентов (при среднем показателе по стране в 16%). Еще четверть опрошенных в регионе сообщили, что им удается выбраться на свидание не очень часто. 22% респондентов не видят смысла в свиданиях, поскольку и там почти всегда вместе.
72% респондентов в СЗФО любят свидания на свежем воздухе, на втором месте (67%) – кафе и рестораны. Романтический ужин дома выбирают 39%, как и поход в театр или на концерт. Совместный поход в СПА выбрали 11% респондентов, столько же опрошенных в регионе любят спортивный отдых. Наименее популярные виды отдыха вместе – поход в музей и вечер с настольными играми – по 6% (в категории мест для свиданий можно было выбрать несколько вариантов ответа).
Более 70% супружеских пар СЗФО тратят на свиданиях от 3 до 10 тысяч рублей. 6% респондентов делали свидания без расходов, однако в Санкт-Петербурге это не удалось ни одному из опрошенных. 17% тратят 10-30 тысяч рублей, свыше этой суммы не тратил никто из опрошенных в СЗФО.
Супруги чаще всего называют несколько причин, по которым они ходят на свидания. Более половины пар хотят таким образом отвлечься от повседневных забот и насладиться временем наедине (57% опрошенных). Чуть менее половины отметили, что свидания поддерживают страсть и интерес друг к другу (48%), укрепляют эмоциональную связь (47%). А 38% считают, что такие встречи создают атмосферу для непринуждённого обсуждения семейных и личных вопросов.