Супружеские пары Северо-Запада чаще других ходят на свидания

Состоящие в браке жители Северо-Западного федерального округа выбираются на свидания со второй половинкой чаще, чем жители других федеральных округов, уступая только супругам Северного Кавказа. Такие выводы содержатся в результатах опроса*, проведенного ВТБ.

Регулярные свидания на Северо-Западе практикует 20% респондентов (при среднем показателе по стране в 16%). Еще четверть опрошенных в регионе сообщили, что им удается выбраться на свидание не очень часто. 22% респондентов не видят смысла в свиданиях, поскольку и там почти всегда вместе.