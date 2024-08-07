В ходе СВО погибли два бойца из Коми
- 06:30 7 августа
- 16+
- Татьяна Зубова
Во время проведения специальной военной операции погибли младший два военнослужащих из Коми. Речь идет об Александре Яркове и Эдуарде Пашнине. О трагично событиях рассказал в своем телеграмм-канале глава республики Владимир Уйба.
Сержант Александр Ярков родился и вырос в столице Коми. На фронте выполнял боевые задачи в должности заместителя командира взвода и командира отделения мотострелкового взвода.
Гвардии младший сержант Эдуард Пашнин родом из села Скородум Усть-Куломского района. До службы в рядах вооружённых Сил РФ жил и трудился в селе Помоздино. В период службы был удостоен медали Суворова. Занимал должность старшего стрелка стрелкового отделения.
Губернатор выразил соболезнования близким погибших бойцов и пожелал мужества, чтобы пережить трагедию.
Напомним, ранее мы писали о резонансной истории с другим участником СВО. В сети распространилось видео из Инты, где запечатлены кадры задержания участника СВО без ноги. По версии следствия, сотрудники полиции превысили должностные обязанности и применили насилие к бойцу. Делом заинтересовались на федеральном уровне, а в отношении правоохранителя завели уголовное дело.