В ходе СВО погибли два бойца из Коми

Во время проведения специальной военной операции погибли младший два военнослужащих из Коми. Речь идет об Александре Яркове и Эдуарде Пашнине. О трагично событиях рассказал в своем телеграмм-канале глава республики Владимир Уйба.

Сержант Александр Ярков родился и вырос в столице Коми. На фронте выполнял боевые задачи в должности заместителя командира взвода и командира отделения мотострелкового взвода.