В Ижемском районе увековечат память бойца СВО
- 21:45 6 августа
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- Елизавета Петрова
В Ижемском районе планируют увековечить память участника специальной военной операции Василия Хатанзейского. Вопрос об установке мемориальной доски будет обсуждаться Советом депутатов 13 августа.
Василий Тимофеевич Хатанзейский родился 16 мая 1988 года в деревне Пиль-Егор. Он окончил Няшабожскую школу и получил специальность столяра-плотника в Щельяюрском техникуме. Василий отслужил два года срочной службы как рядовой и стрелок.
В мае 2023 года Хатанзейский подписал контракт на военную службу и успешно выполнял задачи в зоне специальной военной операции. Трагически, его жизнь оборвалась 20 ноября 2023 года.
Идея увековечить память Василия Хатанзейского включала установку мемориальной доски на здании Пильегорского дома досуга. Совет депутатов Ижемского района примет решение по этому вопросу на заседании 13 августа.