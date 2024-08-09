Добавляю 2 грамма такой кислоты – и собираю огурцы до поздней осени: легко продлит срок их плодоношения – умный метод
- 07:13 9 августа
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- Служба новостей
Существует множество советов о том, как выращивать огурцы и другие культуры. Некоторые из них могут показаться необычными, но они имеют право на существование, и вызывают общий интерес.
Один из таких советов был представлен на канале «Среда огородника» и получил название «умный метод». Он позволяет увеличить период жизни и активного роста растений, в том числе огурцов.
Для реализации этого метода потребуется приобрести щавелевую кислоту. Её можно найти в специализированных магазинах сельского хозяйства или в интернете, например, как чистящее средство. Также щавелевую кислоту можно приобрести в магазинах для пчеловодов, где она используется как средство против клещей у пчел.
Чтобы увеличить срок жизни растения, необходимо регулярно его подкармливать. Для тех, у кого нет времени на это, можно растворить 2-3 грамма щавелевой кислоты в 10 литрах воды и использовать полученный раствор для опрыскивания. Это поможет продлить сроки плодоношения огурцов.
Обычно огурец может прожить от двух до трёх месяцев при хорошем уходе. Однако с помощью этого метода можно увеличить его срок жизни до шести месяцев. Есть случаи, когда огурцы, выращенные по этому методу, дотягивали до полугода. Главное — обеспечить растению полноценное питание, пишет kubnews.ru.