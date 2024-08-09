Добавляю 2 грамма такой кислоты – и собираю огурцы до поздней осени: легко продлит срок их плодоношения – умный метод

Существует множество советов о том, как выращивать огурцы и другие культуры. Некоторые из них могут показаться необычными, но они имеют право на существование, и вызывают общий интерес.

Один из таких советов был представлен на канале «Среда огородника» и получил название «умный метод». Он позволяет увеличить период жизни и активного роста растений, в том числе огурцов.