В усинском общежитии обнаружили тело мертвого рабочего, погибшего из-за коллеги
- 08:30 9 августа
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- Татьяна Зубова
В Усинске рабочий погиб от рук коллеги из Костромской области. Детали преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По информации ведомства, в апреле 2024 года в общежитии города Усинска между осужденным и его знакомым по работе, произошел бытовой конфликт. При этом в момент ссоры оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры агрессора ударил оппонента ногой в грудь, из-за чего тот упал и ударился головой о лестницу двухъярусной кровати. Удар отказался такой силы, что от полученной травмы потерпевший скончался.
На основании доказательств, предоставленных следователями региона, костромчанина признали виновным по статьям 112 часть 1 и 109 часть 1 УК РФ за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не представляющего угрозу для жизни, и причинении смерти по неосторожности.
Суд приговорил виновного к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. На данный момент приговор не вступил в законную силу.