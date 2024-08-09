В усинском общежитии обнаружили тело мертвого рабочего, погибшего из-за коллеги

В Усинске рабочий погиб от рук коллеги из Костромской области. Детали преступления рассказали в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По информации ведомства, в апреле 2024 года в общежитии города Усинска между осужденным и его знакомым по работе, произошел бытовой конфликт. При этом в момент ссоры оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры агрессора ударил оппонента ногой в грудь, из-за чего тот упал и ударился головой о лестницу двухъярусной кровати. Удар отказался такой силы, что от полученной травмы потерпевший скончался.