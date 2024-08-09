На реке Печора в Коми хотят провести масштабные работы по углублению дна
- 10:50 9 августа
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- Инесса Богатая
В Республике Коми на реке Печора планируются масштабные работы по углублению дна, что необходимо для улучшения судоходства и повышения навигационной безопасности. Это мероприятие нацелено на модернизацию водного коридора между Усть-Усой и Нарьян-Маром и имеет ключевое значение для транспортной инфраструктуры и экономического роста регионов.
Основная цель дноуглубительных работ — улучшение проходимости реки для судов, особенно в периоды межени, когда уровень воды падает. Работы будут проводиться на участке реки между Усть-Усой и Нарьян-Маром, а общий объем перемещаемого грунта составит 188 тысяч кубометров. Для этих целей будет использоваться высокоэффективный земснаряд "Печорский-710", способный обрабатывать до 700 кубометров грунта в час.
Углубление русла реки повысит качество водного пути, что позволит обеспечивать круглосуточное движение транзитных судов и организовывать паромное сообщение даже в межсезонье. Это повысит транспортную доступность и положительно скажется на экономическом развитии региона, увеличив объем перевозок и снизив логистические затраты.
Работы будут выполнены в период навигации, чтобы минимизировать перебои в работе водного транспорта. Росморречфлот заверяет, что все экологические нормы будут соблюдены, чтобы минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Завершение углубительных работ улучшит условия для судоходства и безопасности водного транспорта, а также создаст новые возможности для развития туризма.