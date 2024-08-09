На реке Печора в Коми хотят провести масштабные работы по углублению дна

В Республике Коми на реке Печора планируются масштабные работы по углублению дна, что необходимо для улучшения судоходства и повышения навигационной безопасности. Это мероприятие нацелено на модернизацию водного коридора между Усть-Усой и Нарьян-Маром и имеет ключевое значение для транспортной инфраструктуры и экономического роста регионов.

Основная цель дноуглубительных работ — улучшение проходимости реки для судов, особенно в периоды межени, когда уровень воды падает. Работы будут проводиться на участке реки между Усть-Усой и Нарьян-Маром, а общий объем перемещаемого грунта составит 188 тысяч кубометров. Для этих целей будет использоваться высокоэффективный земснаряд "Печорский-710", способный обрабатывать до 700 кубометров грунта в час.