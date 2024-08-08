Роспотреб Коми проверил сеть ресторанов "Додо пицца"
- 01:00 9 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
Пресс-служба Роспотребнадзора Республики Коми оповестила о проверке сети ресторанов "Додо пицца". В ходе проверки сотрудники ведомства изучили готовую продукцию и ингредиенты, применяемые для ее изготовления.
По словам представителей Роспотребнадзора, единственное нарушение санитарных норм и технических регламентов было зафиксировано в партии сыра молодого Моцарелла (производитель ООО "Пречистенский молочный продукт"), который не соответствовал установленным требованиям по содержанию белка и влаги.
Кроме того, на четырех адресах заведений общественного питания обнаружили нарушения в организации технологических процессов. По итогам проверки юридическому лицу выданы предписания на устранение выявленных несоответствий.