Роспотреб Коми проверил сеть ресторанов "Додо пицца"

Фото из архива "Про Город"

Пресс-служба Роспотребнадзора Республики Коми оповестила о проверке сети ресторанов "Додо пицца". В ходе проверки сотрудники ведомства изучили готовую продукцию и ингредиенты, применяемые для ее изготовления.

По словам представителей Роспотребнадзора, единственное нарушение санитарных норм и технических регламентов было зафиксировано в партии сыра молодого Моцарелла (производитель ООО "Пречистенский молочный продукт"), который не соответствовал установленным требованиям по содержанию белка и влаги.