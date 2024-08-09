В Коми представителям рабочих профессий предлагают одну из самых высоких зарплат в регионе
- 09:00 9 августа
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- Татьяна Зубова
В Коми представители рабочих профессий имеют один из самых больших доходов в регионе среди прочих специалистов. Такую статистику за первые шесть месяцев 2024 года предоставили эксперты сервиса по поиску работы hh.ru.
В рейтинге производственных профессий по уровню зарплаты лидируют машинисты, чьи доходы по сравнению с прошлым годом выросли на 16, 4 тысячи рублей. На сегодняшний день сумма составляет в среднем 150, 2 тысячи рублей.
Средняя зарплата инженера-конструктора в России выросла на 22% и теперь составляет 91, 9 тысячи рублей. Среди регионов Северо-Запада Коми оказалась на втором месте по росту доходов для этих специалистов - порядка 85, 4 тысячи рублей в месяц.
Доход слесарей в Коми увеличился на 2% до 64, 4 тысячи рублей.
Зарплата электромонтажников по всей России выросла на 32% до 77, 4 тысячи рублей. При этом в Коми, напротив, зафиксирована отрицательная динамика — специалисты этой сферы силам получать меньше на 2%, и теперь их доход ниже среднего по стране - около 73, 1 тысячи рублей.
Сервисные инженеры, что трудятся в предприятиях Коми, могут рассчитывать на зарплату больше 87 тысяч рублей. Этот показатель по сравнению с 2023 годом выше на 14%.