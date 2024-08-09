В Коми представителям рабочих профессий предлагают одну из самых высоких зарплат в регионе

В Коми представители рабочих профессий имеют один из самых больших доходов в регионе среди прочих специалистов. Такую статистику за первые шесть месяцев 2024 года предоставили эксперты сервиса по поиску работы hh.ru.

В рейтинге производственных профессий по уровню зарплаты лидируют машинисты, чьи доходы по сравнению с прошлым годом выросли на 16, 4 тысячи рублей. На сегодняшний день сумма составляет в среднем 150, 2 тысячи рублей.