Появилось видео со свадьбы Юмориста Гарика Харламова и сыктывкарки Уроженки Ковальчук
- 07:30 9 августа
- 12+
- Татьяна Зубова
Юморист Гарик Харламов и сыктывкарка Катерина Ковальчук 7 августа сыграли свадьбу. Видео с торжества невеста опубликовала у себя в социальных сетях.
На кадрах запечатлены гости праздника - в основном это коллеги Харламова. В качестве ведущего церемонии молодожены пригласили актёра Сергея Бурунова. Традиционно артист юморил, и вся церемония проходила в шутливой манере.
«Дорогие молодожены Игорь и Екатерина, сегодня знаменательный день. Два одиноких парусника, бессмысленно блуждающих в огромном океане жизни, прибило к берегу любви и надежды», — произнес он, зачитывая с листа в папке.
Напомним, о помолвке Харламова и Ковальчук стало известно ещё в мае. Тогда юморист опубликовал видео, на котором Катерина демонстрировала обручальное кольцо на безымянном пальце. Позднее, уже в июне, Екатерина на своей странице в соцсетях поделилась снимком, где она позирует на фоне Дворца бракосочетания.