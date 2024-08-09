Появилось видео со свадьбы Юмориста Гарика Харламова и сыктывкарки Уроженки Ковальчук

Скрин видео тг-канала "Бабская курилка"

Юморист Гарик Харламов и сыктывкарка Катерина Ковальчук 7 августа сыграли свадьбу. Видео с торжества невеста опубликовала у себя в социальных сетях. На кадрах запечатлены гости праздника - в основном это коллеги Харламова. В качестве ведущего церемонии молодожены пригласили актёра Сергея Бурунова. Традиционно артист юморил, и вся церемония проходила в шутливой манере.

«Дорогие молодожены Игорь и Екатерина, сегодня знаменательный день. Два одиноких парусника, бессмысленно блуждающих в огромном океане жизни, прибило к берегу любви и надежды», — произнес он, зачитывая с листа в папке.