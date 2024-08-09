Сухо и тепло: погода в Коми 9 августа

В Коми 9 августа будет сухо и тепло. Подробнее о погоде в республике рассказали в Коми ЦГМС.

В пятницу на территории региона установится переменная облачность. Осадков не ожидается. Несильный ветер около 3-8 метров в секунду подует с востока. Температура воздуха ночью остановится на отметке +7...+12С, в некоторых районах столбик термометра опустится ещё ниже - вплоть до +1…+6С, а в дневные часы распогодиться и потеплеет до +18…+23°С.