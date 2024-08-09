Сухо и тепло: погода в Коми 9 августа
- 06:30 9 августа
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- Татьяна Зубова
В Коми 9 августа будет сухо и тепло. Подробнее о погоде в республике рассказали в Коми ЦГМС.
В пятницу на территории региона установится переменная облачность. Осадков не ожидается. Несильный ветер около 3-8 метров в секунду подует с востока. Температура воздуха ночью остановится на отметке +7...+12С, в некоторых районах столбик термометра опустится ещё ниже - вплоть до +1…+6С, а в дневные часы распогодиться и потеплеет до +18…+23°С.
В столице Коми также ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода. Ветер останется восточным с той же скоростью 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит +7…+9 градусов, а днем воздух прогреется до +19…+21°С.
Напомним, ранее мы писали о прогнозе погоды на август. По информации синоптиков, в последний месяц лета в большинстве регионов России выпадет аномальное количество осадков.