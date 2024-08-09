В Эжве мотоциклист, пострадавший по вине авто-леди, госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу
- 09:40 9 августа
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- Татьяна Зубова
В Эжвинском районе после столкновения с Volkswagen Polo мотоциклист попал в больницу. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.
В материалах дела уточняется, что инцидент зафиксировали вчера, 8 август, около полудня. Женщина 44 лет, находясь за рулем Volkswagen Polo, следовала по улице Славы в сторону улицы Мира. При попытке совершить левый поворот авто-леди не предоставила преимущество в движении мотоциклу Kawasaki Versys, что двигался во встречном направлении. В результате произошло столкновение.
В ДТП пострадал 30-летний байкер. Медики диагностировали пациенту черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом правой лучевой кости с осложнением, а также различные ушибы. Молодого человека был немедленно госпитализировали.
В Госавтоинспекции добавили, что мотошлем спас байкера от более серьезных последствий.