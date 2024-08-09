В Эжве мотоциклист, пострадавший по вине авто-леди, госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу

В Эжвинском районе после столкновения с Volkswagen Polo мотоциклист попал в больницу. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД по Коми.

В материалах дела уточняется, что инцидент зафиксировали вчера, 8 август, около полудня. Женщина 44 лет, находясь за рулем Volkswagen Polo, следовала по улице Славы в сторону улицы Мира. При попытке совершить левый поворот авто-леди не предоставила преимущество в движении мотоциклу Kawasaki Versys, что двигался во встречном направлении. В результате произошло столкновение.