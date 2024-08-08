14-летнего подростка из Микуня отправили в колонию
- 21:45 8 августа
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- Инесса Богатая
Несовершеннолетний житель Микуня помещен в Центр временного содержания правонарушителей. Об этом сообщается в пресс-релизе Верховного суда Республики Коми. Инициативу отправить подростка в учреждение выдвинуло ОМВД по Усть-Вымскому району.
14-летний подросток в 2023 и 2024 годах неоднократно совершал общественно опасные действия, однако не достиг возраста, с которого предусмотрена уголовная ответственность за такие деяния.
Суд рассмотрел материалы дела и пришел к заключению, что школа, семья и полиция использовали все возможные методы воспитательного характера, но они не привели к изменению поведения ребенка. Было установлено, что подросток нуждается не только в постоянном контроле и воспитательно-профилактической работе, но и в специализированных методах воздействия, которые можно реализовать только в условиях специализированного учреждения для несовершеннолетних правонарушителей.
После рассмотрения дела Усть-Вымский районный суд удовлетворил ходатайство и назначил подростка на временное пребывание в Центре содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Коми для проведения индивидуальной профилактической работы, сроком до 30 суток.
Решение суда оставлено в силе по итогам апелляционного рассмотрения.