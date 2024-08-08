14-летнего подростка из Микуня отправили в колонию

Несовершеннолетний житель Микуня помещен в Центр временного содержания правонарушителей. Об этом сообщается в пресс-релизе Верховного суда Республики Коми. Инициативу отправить подростка в учреждение выдвинуло ОМВД по Усть-Вымскому району.

14-летний подросток в 2023 и 2024 годах неоднократно совершал общественно опасные действия, однако не достиг возраста, с которого предусмотрена уголовная ответственность за такие деяния.