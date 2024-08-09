В Сыктывкаре работы по строительству скейт-парка в Орбите завершены на 80%

В Сыктывкаре завершаются работы по строительству крупнейшего скейт-парка Коми при поддержке правительства региона и компании "ЛУКОЙЛ". Инициатива исходила от Федерации скейтбординга в Коми, которая указала на устаревший облик существующей площадки в парке им. Кирова и предложила построить новый современный парк.

Администрация выбрала площадку в мкр. Орбита. Работы начались в июне и ведутся специализированным подрядчиком из Санкт-Петербурга. Уже выполнена планировка территории, обустроены дренажная система и сети электропитания.