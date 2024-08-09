В Сыктывкаре работы по строительству скейт-парка в Орбите завершены на 80%
- 17:30 9 августа
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре завершаются работы по строительству крупнейшего скейт-парка Коми при поддержке правительства региона и компании "ЛУКОЙЛ". Инициатива исходила от Федерации скейтбординга в Коми, которая указала на устаревший облик существующей площадки в парке им. Кирова и предложила построить новый современный парк.
Администрация выбрала площадку в мкр. Орбита. Работы начались в июне и ведутся специализированным подрядчиком из Санкт-Петербурга. Уже выполнена планировка территории, обустроены дренажная система и сети электропитания.
К бетонированию приступили в июле, а к августу залили все фигуры. Памп-трек готов, его асфальт изготовлен по особой рецептуре с высоким содержанием битума и мелким щебнем. Следующий этап — обустройство плоскостей и тротуаров.
К 20 августа планируется завершение тротуаров, посадка деревьев и установка навеса для переодевания. Парк будет открыт круглый год, в том числе зимой для сноубордистов, и включит памп-трек, стритбольную площадку и воркаут-комплекс. Общая площадь парка — 3 тысячи кв.м. Окончание работ намечено ко Дню Республики Коми.