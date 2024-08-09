Записывайте рецепт: Суп-пюре из кабачков – нежность в каждой ложке

Это очень сытный, несмотря на отсутствие в нем мяса, кремовый суп, очень вкусный и нежный. Но, если вы вдруг не любите супы-пюре, вам все равно подойдет этот рецепт. Просто пропустите последний этап со взбиванием блендером. Ингредиенты: кабачки — 2 шт., картофель — 2 шт., лук — 2 шт., большая морковь – 1, плавленный сырок 1-2 шт., овощной бульон или просто вода — 500-600 мл, чеснок — 3-4 зубчика, зелень укропа и петрушки, растительное и 50 г сливочного масла для обжарки, базилик, черный молотый перец и немножко красного жгучего перца (специи берите по своему вкусу). Сметана и сухарики для подачи.

Приготовление: в кастрюле, желательно с толстым дном, если нет, для зажарки можно сначала использовать сковороду, разогреть масло – немного растительного и сливочное, обжарить порезанный лук и натертую морковь. Через пару минут добавить очищенный и порезанный кубиками картофель, а затем также порезанный кабачок. Если при разрезании вы увидели в кабачке семена, их надо перед нарезкой удалить.

Залить овощи бульоном, если нет, просто чистой водой. Полностью покрывать водой овощи не надо, т.к. кабачки еще пустят сок и этого будет вполне достаточно. Когда вода закипит, убавить огонь и под крышкой томить овощи до готовности.

За это время порезать на мелкие кубики сырки (можете взять один или два на свое усмотрение), порезать зелень и чеснок.

Когда овощи почти готовы, добавить сырок, соль, перец, специи и проварить еще пару минут. Сырок за это время может не расплавиться, но это не принципиально. Затем добавить чеснок и зелень. И, если любите поострее можно добавить красный перец.

Накрыть крышкой, дать закипеть и снять с огня. Погружным блендером перебить суп до состояния пюре. После этого суп нужно вернуть на огонь, дать ему закипеть и уже окончательно снять с плиты.