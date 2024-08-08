В Коми открыт прием заявок от желающих стать волонтерами на Арктических Дельфийских играх

Республиканский комитет по молодежной политике начал прием заявок от волонтеров для участия в третьих Арктических Дельфийских играх.

"Эти уникальные соревнования включают различные номинации в областях искусства, профессионального и научно-технического творчества, что помогает найти молодых талантов и специалистов с уникальными навыками, а также способствует развитию креативных отраслей", — сообщается в пресс-релизе комитета.

Волонтерская деятельность на Дельфийских играх охватывает следующие направления:

— сопровождение делегаций; — регистрация участников; — транспортные услуги; — наградная организация; — аккредитация; — работа с прессой; — прием звонков; — помощь на складе; — оперативная поддержка; — волонтеры для встреч и проводов участников; — поддержка штабов по месту проживания; — поддержка штабов по месту питания; — поддержка штабов на площадках; — работа с гостями; — взаимодействие с жюри.

Возраст волонтеров на момент проведения соревнований должен быть не менее 18 лет.

Организационный комитет, ответственный за проведение III открытых молодежных Арктических Дельфийских игр, собрался в начале июля.