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85-летняя жительница Воркуты избила свою соседку черенком от лопаты

85-летняя жительница Воркуты избила свою соседку черенком от лопатыФото из архива "Про Город"

Пожилая жительница Воркуты, которая избила соседку черенком от лопаты, предстанет перед судом. Заместитель прокурора Заполярья утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 85-летней женщины. Об этом сообщает прокуратура Коми.

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года пенсионерка, выйдя из своей квартиры, обнаружила, что ее дверь была заблокирована черенком от лопаты. Решив, что это дело рук ее 70-летней соседки, с которой она конфликтовала на протяжении двадцати лет, женщина взяла черенок и направилась к ее квартире. После того как соседка открыла дверь, пенсионерка несколько раз ударила ее черенком по голове и спине, причинив легкий вред здоровью.

Виновность пенсионерка признала и выразила сожаление о содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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