Дачников призывают срубить малину под корень и сжечь ее

В последнее время среди садоводов большой популярностью пользуется малина ремонтантных сортов. Выбор обоснован — такая малина плодоносит с августа до самых заморозков и даёт крупные ягоды, в 1,5-2 раза больше обычных. А при грамотном подходе можно получить даже два урожая в год — летом и осенью, пишет progorod33.ru.

Чтобы получать грандиозный урожай необходимо знать несколько тонких моментов относительно ухода за кустарником.