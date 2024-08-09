Дачников призывают срубить малину под корень и сжечь ее
- 15:15 9 августа
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- Служба новостей
В последнее время среди садоводов большой популярностью пользуется малина ремонтантных сортов. Выбор обоснован — такая малина плодоносит с августа до самых заморозков и даёт крупные ягоды, в 1,5-2 раза больше обычных. А при грамотном подходе можно получить даже два урожая в год — летом и осенью, пишет progorod33.ru.
Чтобы получать грандиозный урожай необходимо знать несколько тонких моментов относительно ухода за кустарником.
1. Надземная части ремонтантной малины, то есть её ветви, имеют однолетний цикл развития. Ягоды созревают к осени на побегах, которые выросли в этом году. И в следующем году ягод на них уже нее будет. Этим она отличается от обычной малины, которая плодоносит на побегах прошлого года.
2. Исходя из вышесказанного, у ремонтантной малины осенью или весной обрезают всю надземную часть. Полностью под корень, оставляя только пеньки. Ибо плодоносить эти побеги больше всё равно не будут. Затем их нужно сжечь.
3. Весной ветки ремонтантной малины снова тронутся в рост. За лето вырастет внушительный куст, а к осени побеги будут усыпаны крупными ягодами.
Важно! Ягоды ремонтантной малины всегда целые, неповреждённые малинным жуком, так как во время завязывания плодов это насекомое уже уходит в места зимней спячки.
4. Чтобы за лето малинник не стал слишком густым, периодически удаляйте молодую поросль. Ягод эти побеги всё равно не дадут, но будут ослаблять растение из-за недостатка питательных веществ.