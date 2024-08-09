На жителя Коми завели уголовное дело за ложный звонок в "112": мужчина сообщил экстренным службам о бомбе

Фото из архива "Про Город"

Суд Сыктывдинского района рассмотрел уголовное дело против 42-летнего жителя села Выльгорт. Мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщение об акте терроризма. Прокурор района поддержал обвинение. Об этом сообщает прокуратура Коми. Выяснилось, что 12 апреля 2024 года вечером, находясь в состоянии опьянения, мужчина позвонил в полицию и сообщил о якобы заминированном общежитии по адресу Школьный переулок, 15 в Выльгорте. Полицейские проверили информацию и установили, что подобного общежития и адреса в селе нет. Дом и квартира звонившего были осмотрены, но взрывчатых веществ или устройств там не оказалось.

Звонившего доставили в полицейский участок, где он не смог вспомнить свой звонок. Ситуацию прояснила аудиозапись разговора с оператором службы "112", позволяя мужчине узнать собственный голос.

На суде житель Выльгорта продолжал утверждать, что не помнит события, но признал, что кроме него, никто не мог осуществить этот звонок с его телефона. Оперативный дежурный полиции, выступая свидетелем, подтверждал, что звонок поступил от обвиняемого, так как тот звонил не впервые и его голос был узнаваем.