На жителя Коми завели уголовное дело за ложный звонок в "112": мужчина сообщил экстренным службам о бомбе
- 14:45 9 августа
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- Инесса Богатая
Суд Сыктывдинского района рассмотрел уголовное дело против 42-летнего жителя села Выльгорт. Мужчину обвиняют в заведомо ложном сообщение об акте терроризма. Прокурор района поддержал обвинение. Об этом сообщает прокуратура Коми.
Выяснилось, что 12 апреля 2024 года вечером, находясь в состоянии опьянения, мужчина позвонил в полицию и сообщил о якобы заминированном общежитии по адресу Школьный переулок, 15 в Выльгорте. Полицейские проверили информацию и установили, что подобного общежития и адреса в селе нет. Дом и квартира звонившего были осмотрены, но взрывчатых веществ или устройств там не оказалось.
Звонившего доставили в полицейский участок, где он не смог вспомнить свой звонок. Ситуацию прояснила аудиозапись разговора с оператором службы "112", позволяя мужчине узнать собственный голос.
На суде житель Выльгорта продолжал утверждать, что не помнит события, но признал, что кроме него, никто не мог осуществить этот звонок с его телефона. Оперативный дежурный полиции, выступая свидетелем, подтверждал, что звонок поступил от обвиняемого, так как тот звонил не впервые и его голос был узнаваем.
Суд приговорил мужчину к одному году ограничения свободы, с контрольными обязанностями, возложенными на уголовно-исполнительную инспекцию. Приговор еще не вступил в законную силу.