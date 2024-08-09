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На ночь оставляю на кухне рюмку с вином — и живу без бед: вот зачем это нужно — эффект радует ежедневно

На ночь оставляю на кухне рюмку с вином — и живу без бед: вот зачем это нужно — эффект радует ежедневно

Лето — чудесная пора, когда свежие, вкусные и сочные фрукты становятся для нас максимально доступными. Однако здесь хозяек предостерегает неприятность.

В одно прекрасное утро можно проснуться и обнаружить, что кухня полна мелких мошек. Чаще всего ими оказываются фруктовые или винные мошки дрозофилы, которые просто обожают подгнившие остатки фруктов, овощей и отходы в мусорном ведре.

Оказывается, справиться с ними можно при помощи их же любимых продуктов. Достаточно провернуть на ночь небольшой трюк на кухне.

Лайфхакеры из канала «Полезные советы» советуют налить в стакана немного вина и бросить туда кусочек фрукта. Сам стакан оборачивают пищевой пленкой, в которой проделываются дырочки при помощи вилки.

Получится отличная ловушка: мошки с удовольствием проберутся под пленку полакомиться, а вот выбраться обратно уже не смогут. Можно оставить на ночь пару таких приманок — и к утру они будут полны вредителей. Останется просто избавиться от них.

После процедуры особенно тщательно следите за чистотой на кухне. Продукты и напитки стоит убирать в холодильник, а посуду мыть сразу же после еды. Мусор лучше выбрасывать дважды в день — тогда опасность повторного заражения кухни мошками будет сведена к нулю.

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