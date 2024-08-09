На ночь оставляю на кухне рюмку с вином — и живу без бед: вот зачем это нужно — эффект радует ежедневно

Лето — чудесная пора, когда свежие, вкусные и сочные фрукты становятся для нас максимально доступными. Однако здесь хозяек предостерегает неприятность.

В одно прекрасное утро можно проснуться и обнаружить, что кухня полна мелких мошек. Чаще всего ими оказываются фруктовые или винные мошки дрозофилы, которые просто обожают подгнившие остатки фруктов, овощей и отходы в мусорном ведре.