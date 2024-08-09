В Коми за неделю упали цены на куриные яйца
- 13:00 9 августа
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- Инесса Богатая
В Республике Коми значительно снизились цены на куриные яйца, в то время как черный чай подорожал. Согласно данным Комистата, с 30 июля по 5 августа изменения потребительских стоимости коснулись ряда товаров и услуг.
За прошедшую неделю наблюдалось увеличение стоимости черного чая на 5, 5%, пшеничного хлеба на 1, 9%, сливочного масла на 1, 7%, пшеничной муки и вермишели на 1, 2%. В это же время стали дешевле куриные яйца на 11, 3%, куриное мясо на 2, 1%, подсолнечное масло, гречневая крупа, макароны на 1, 9%, пастеризованное молоко и ржаной хлеб на 1, 5%, полукопченые и варено-копченые колбасы на 1, 0%.
Цены на фрукты и овощи также изменились: стоимость картофеля увеличилась на 2, 0%, белокочанной капусты и яблок на 1, 6%. Однако, столовая свекла подешевела на 8, 9%, морковь на 6, 1%, а огурцы на 3, 5%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости зафиксировано повышение цен на сухие корма для домашних животных на 2, 7% и зубные щетки на 2, 1%. Снизились цены на детские подгузники на 2, 0%, хозяйственное мыло на 1, 8% и туалетное мыло на 1, 7%.
Из непродовольственных товаров отмечено снижение цен на электрические пылесосы на 3, 2%, телевизоры на 1, 9% и смартфоны на 1, 6%.
Что касается медицинских препаратов, выросли цены на корвалол на 1, 3%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо увеличились на 0, 5% и 0, 2% соответственно.