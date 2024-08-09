В Коми за неделю упали цены на куриные яйца

В Республике Коми значительно снизились цены на куриные яйца, в то время как черный чай подорожал. Согласно данным Комистата, с 30 июля по 5 августа изменения потребительских стоимости коснулись ряда товаров и услуг.

За прошедшую неделю наблюдалось увеличение стоимости черного чая на 5, 5%, пшеничного хлеба на 1, 9%, сливочного масла на 1, 7%, пшеничной муки и вермишели на 1, 2%. В это же время стали дешевле куриные яйца на 11, 3%, куриное мясо на 2, 1%, подсолнечное масло, гречневая крупа, макароны на 1, 9%, пастеризованное молоко и ржаной хлеб на 1, 5%, полукопченые и варено-копченые колбасы на 1, 0%.