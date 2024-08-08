В Республике Коми завершены ремонтные работы на семикилометровом участке автодороги Керки-Дутово

В Коми завершились ремонтные работы на семикилометровом отрезке автодороги Керки-Дутово. До конца текущего года запланировано обновление еще 11 километров этого пути. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства Республики Коми.

На участке автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар от Керки до Дутово были проведены работы по замене старого асфальта, укладке нового двухслойного покрытия и укреплению обочин. Эти мероприятия выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".