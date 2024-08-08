В Республике Коми завершены ремонтные работы на семикилометровом участке автодороги Керки-Дутово
- 21:45 8 августа
- 6+
- Инесса Богатая
В Коми завершились ремонтные работы на семикилометровом отрезке автодороги Керки-Дутово. До конца текущего года запланировано обновление еще 11 километров этого пути. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства Республики Коми.
На участке автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар от Керки до Дутово были проведены работы по замене старого асфальта, укладке нового двухслойного покрытия и укреплению обочин. Эти мероприятия выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
На 2024 год намечены ремонтные работы на отрезке автодороги Керки – Дутово с 35 по 46 километр. В планах снять изношенное покрытие толщиной до 15 см, установить новое из горячих асфальтобетонных смесей верхнего и нижнего слоёв, укрепить обочины и заменить железобетонные плиты. Ремонт одиннадцатикилометрового участка начнётся 15 августа 2024 года.
Ранее Владимир Уйба, глава Республики Коми, сообщил о достигнутом соглашении с ПАО "Газпром" на ремонт данного участка в рамках социального партнерства. В июле было подписано соответствующее соглашение о реконструкции ключевых отрезков автодороги Керки – Дутово.
Общий бюджет на реализацию работ в период с 2024 по 2026 годы составляет 1, 4 млрд рублей. Планируется восстановление и ремонт 83, 5 км дорожного покрытия. К 2026 году все запланированные участки должны быть полностью отремонтированы.