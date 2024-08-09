Жительница Коми перевела более трех миллионов рублей мошенника: она хотела улучшить свое финансовое положение
- 13:45 9 августа
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- Инесса Богатая
В дежурную часть ОМВД России по Ижемскому району поступило сообщение от местной жительницы о пропаже денег. Женщина решила вложить свои сбережения в доллары. Об этом информирует пресс-служба МВД по Коми.
Женщина рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный, предложивший выгодно вложить средства в валюту для улучшения финансовой ситуации. "Консультант" подробно описал схему заработка и убедил, что для начала покупки американской валюты нужно перевести деньги на его счет.
Вдохновившись идеей, гражданка решила вложить свои сбережения в размере 400 тысяч рублей. Также она заняла средства у своих друзей. Таким образом, заявительница собрала в общей сложности еще 3, 2 миллиона рублей из сбережений и кредитов знакомых. Всю сумму в размере 3, 6 миллионов рублей она перевела по указанным злоумышленником реквизитам, после чего мошенник перестал выходить на связь.
По данному случаю возбуждено уголовное дело.