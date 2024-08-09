Жительница Коми перевела более трех миллионов рублей мошенника: она хотела улучшить свое финансовое положение

В дежурную часть ОМВД России по Ижемскому району поступило сообщение от местной жительницы о пропаже денег. Женщина решила вложить свои сбережения в доллары. Об этом информирует пресс-служба МВД по Коми.

Женщина рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный, предложивший выгодно вложить средства в валюту для улучшения финансовой ситуации. "Консультант" подробно описал схему заработка и убедил, что для начала покупки американской валюты нужно перевести деньги на его счет.