С начала года в Республике Коми произошла 141 авария с участием пешеходов

За 9 месяцев в Коми более 3 тысяч водителей понесли ответственность за то, что не уступили дорогу пешеходам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

На дорогах часто можно заметить, как водители игнорируют пешеходов, приближаясь к пешеходному переходу. В спешке или пытаясь сэкономить время, многие автомобилисты пролетят через «зебру», не давая пешеходам перейти дорогу.