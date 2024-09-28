С начала года в Республике Коми произошла 141 авария с участием пешеходов
- 22:45 28 сентября
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- Анастасия Амелькина
За 9 месяцев в Коми более 3 тысяч водителей понесли ответственность за то, что не уступили дорогу пешеходам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
На дорогах часто можно заметить, как водители игнорируют пешеходов, приближаясь к пешеходному переходу. В спешке или пытаясь сэкономить время, многие автомобилисты пролетят через «зебру», не давая пешеходам перейти дорогу.
Госавтоинспекция напоминает: нарушение требования уступить дорогу пешеходу, закрепленного в ст. 12.18 КоАП РФ, карается штрафом от 1 500 до 2 500 рублей. В Республике Коми с начала 2024 года более 3120 водителей уже понесли ответственность по этой статье.
Согласно п. 14.1 ПДД РФ, водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, должен пропустить пешеходов, которые находятся на проезжей части или трамвайных путях. Автомобилистам следует также уступать дорогу пешеходам при поворотах на перекрестках, а также при выезде из дворов и прилегающей территории. Особое внимание требуется в осенний период, когда рано темнеет и погодные условия меняются – дождь, туман, заморозки.
Подъезжая к пешеходному переходу, необходимо заблаговременно снизить скорость, быть готовыми остановиться и пропустить пешеходов. Помните, что не одно транспортное средство не может остановиться мгновенно, поэтому пешеходы должны быть особенно внимательны. Никогда не выходите на дорогу внезапно, даже на пешеходном переходе. Перед переходом удостоверьтесь в его безопасности.