9-летняя сыктывкарка выехала на самокате под колеса Volkswagen

В Сыктывкаре школьница на самокате попала под колёса иномарки. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

27 сентября 2024 года около 12:23 в столице региона произошло ДТП. 75-летний водитель Volkswagen Touareg ехал по улице Куратова с Первомайской в сторону Октябрьского проспекта. На пешеходном переходе в районе дома 91 на улице Куратова автомобиль наехал на девочку. Ребёнок пересекал зебру на перекрёстке улиц Западной и Куратова на самокате.