9-летняя сыктывкарка выехала на самокате под колеса Volkswagen
- 16:45 28 сентября
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывкаре школьница на самокате попала под колёса иномарки. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
27 сентября 2024 года около 12:23 в столице региона произошло ДТП. 75-летний водитель Volkswagen Touareg ехал по улице Куратова с Первомайской в сторону Октябрьского проспекта. На пешеходном переходе в районе дома 91 на улице Куратова автомобиль наехал на девочку. Ребёнок пересекал зебру на перекрёстке улиц Западной и Куратова на самокате.
В результате пострадавшая 2015 года рождения получила сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ссадину предплечья левой руки. Госпитализация ей не потребовалась. В момент случившегося ребёнок был без сопровождения взрослых.
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